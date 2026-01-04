Komentář: Už jste to slyšeli? Chtějí zakázat sycené limonády!

Také jste si už položili otázku, jak je možné, že v Evropské unii procházejí nápady a rozhodnutí, která by na národní úrovni byla zcela nepřijatelná? Dnes si povíme, jak takové rozhodnutí prosadit, ať už ho ti, co se jich týká, chtějí, nebo ne.
Evropská administrativa je doslova mistrem v tom, jak zvládnout technologii moci. Jenže i když je velice efektivní, je jen málo kreativní. Opakuje dva či tři prosazovací vzorce, které vycházejí. Pojďme se podívat na ten nejběžnější.
Na začátku máme něco, co chceme a o čem víme, že v „holé“ podobě patrně narazí na odpor veřejnosti. Příkladů bych našel mnoho, ale použiji absurdní, ovšem ne nereálný, model se zákazem sycených limonád. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Právě jsem ho vymyslel. Že je absolutně absurdní? Právě proto jsem ho vymyslel.
Sycené limonády máme rádi a je to veliký byznys, takže v prvním kroku je potřeba náš záměr (chceme je zakázat) opřít o něco, co vypadá jako objektivní zdroj dat. Takže se podíváme po vědeckém institutu, think-tanku, nebo nejlépe univerzitě, která nám vytvoří několik různých studií. Pokud takovou nemáme, založíme si ji. Stačí jen přiměřená sponzorská podpora záměru a ochotní akademici se pohrnou. Práce musí působit nezávislým a přísně objektivním dojmem, avšak jejich výstupem je to, že sycené limonády jsou škodlivé, a to – tady je důležitý bod – z několika různých důvodů. Prvním je, že jsou škodlivé pro zdraví lidí, kteří je pijí, další pak že otravují prostředí ve kterém jsou konzumovány, a abych nezapomněl, CO2 je přece skleníkový plyn!
Pokud čekáte, že nyní na téma nastoupí politici, mýlíte se. Druhým hráčem v pořadí jsou média, která přirozeně milují škodliviny a vše, co působí aspoň trochu skandálně. Už jste slyšeli o škodlivosti sycených limonád? Nyní je to hlavní téma. A kde je škoda, musí být řešení, tedy že „by se s tím mělo něco udělat“. V ekosystému médií existuje ohromné množství ad hoc i profesionálních „expertů“, kteří velmi rádi potvrdí či vyvrátí jakoukoli hypotézu odměnou za to, že dostanou prostor.
Téma je tedy na světě, je odborně podloženo a mluví se o něm. Je pravděpodobné, že nyní na ně začnou reagovat politici. Ne proto, že by je vnímali jako důležité, ale proto, že v něm spatřují možnou poptávku ze strany voličů a zejména hrozbu nepříjemné otázky vůči své osobě „proč jste s tím nic neudělali?“ Sám politik toho ale zvládne málo a hlavně, jde o tak důležitou věc, že je potřeba ji… ano, harmonizovat na evropské úrovni!
Zde se z umělého konstruktu legitimizovaného „vědou“ a zesíleného médii stává regulatorní agenda. Ta bude ústy klíčových stakeholderů opakovat, jak důležitá a velká hrozba sycené limonády jsou a že je potřeba postupovat společnými kroky. Pravděpodobně vznikne několik pracovních skupin na resortní i nejvyšší úrovni, budou se konat odborné konference a dost možná že i nějaký ten summit. V jednotlivých institucích – třeba v Evropském parlamentu - se objeví několik hlasitě křičících jednotlivců, kteří budou volat po přísném zákazu sycených limonád. Tito hlasití aktivisté (dělají to v dobré víře a proto, aby získali prostor) budou nejvyšší úrovní rozhodování umlčováni s odkazem na to, že jejich názory jsou správné, ale „příliš radikální“.
Uprostřed tohoto víru téměř určitě vznikne iniciativa výrobců limonád a zde se na chvilku zastavíme. Velké firmy pracují s tak zvanou „preemptivní compliance“, což je jiný výraz pro to, že se snaží legislativním požadavkům vyhovět ještě dříve, než jsou uzákoněny. No a tak přijdou s nápadem postupného omezování objemu sycených limonád, míry jejich sycení a postupného nahrazování CO2 kyslíkem. Mezi politiky to bude prezentováno jako vnitřní poptávka, tedy důkaz, že po omezení zla volají sami ti, kteří ho působí. A to vedle celé řady spotřebitelských organizací.
Není důležité, kdo konkrétně navrhne znění legislativy, ale je téměř jisté, že bude rozložena do mnoha dílčích kroků a nastavena tak, aby začala platit po dlouhých přechodných obdobích a za dlouhou dobu. Je to osvědčená taktika, která minimalizuje pozornost, a tedy i odpor v době přijetí s tím, že pak „už s tím nejde nic dělat“.
Čas nicméně plyne a zákaz sycených limonád se blíží. Z ‚hype‘, který stál na jeho začátku, již nic nezbylo a byl překryt mnoha důležitějšími událostmi, ale pod povrchem se něco děje. Sycení kyslíkem nefunguje, lidé si stěžují na to, že jejich oblíbená limonáda není v obchodě, výrobci ukazují na místní politiky a ti kontrují tím, že „vy jste to sami chtěli“.
Dochází k pomalé eskalaci, která různými cestami vede tam, odkud přišla původní iniciativa, tedy „do Bruselu“, kde se všichni – diví: „Vždyť jste to sami chtěli a všechna vědecká čísla na to ukazovala.“ Takže se vymyslí blahosklonná změna, ne v tom smyslu, že by se od zákazu sycených limonád odstoupilo, ale že se odloží. Politici to budou prezentovat jako úspěch vyjednávání, někteří na tom možná i získají úspěch ve volbách. Nicméně uplyne několik let a problém je zde zase.
Pokud bych chtěl být velmi ironický, mohl bych říct, že o zákazu sycených limonád, který jsem si vzal jako příklad, dost možná ještě uslyšíme. Jde ale o princip a snažil jsem se jej podat tak, aby místo nešťastných sodovek bylo možné dosadit, cokoli si dovedete představit, a je docela možné, že jste si v průběhu čtení tohoto textu celou řadu příkladů už představili.
Abych poodešel od toho v současné době nejkřiklavějšího, tedy zákazu spalovacích motorů, dovolím si připomenout třeba problematiku prodeje klasických žárovek (dnes běžně dostupných jako „tepelný zdroj“, v jejichž případě došlo k preferování jiné technologie, která se ale ukázala jako slepá cesta), problém katastrofických zdrojů plastového odpadu, kterým byla plastová brčka, anebo kupříkladu otázku víček k PET lahvím.
Mezi novější pak patří jednotlivá balení kosmetiky, kečupu či čehokoli dalšího. Všechny tyto „malé“ věci, respektive zákazy a omezení prošly díky výše popsanému mechanismu a tentýž je opakovaně aplikován i na věci velkého rozsahu a dopadu, jakými jsou ony spalovací motory anebo aktuální pokus evropského aparátu nahlížet do šifrované komunikace.
Autor je firemní sociolog.
Plzeň prodává střelce. Durosinmi míří do Itálie, Viktoria prý inkasuje až 11 milionů eur
Už ani neodcestuje na soustředění. Rafiu Dursinmi se s největší pravdě podobností rozloučí s Viktorií Plzeň a posílí italskou Pisu. Klub potvrdil, že třiadvacetiletý nigerijský útočník momentálně dotahuje přestup do zahraničí.
ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Strach v Plzni. Kvasnička dostal kolenem do hlavy a zůstal bezvládně ležet
Zranění plzeňského obránce Davida Kvasničky na několik minut přerušilo 2. třetinu utkání hokejové extraligy proti Mladé Boleslavi, které Západočeši nakonec vyhráli 6:2.
ČNB se letos bude snažit držet úroky nad očekávanou dvouprocentní inflací
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to dnes řekl guvernér centrální banky Aleš Michl.