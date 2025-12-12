Stoupne nezaměstnanost? Firmy vysílají varovné signály

Nezaměstnanost v České republice na konci října dosáhla 4,6 procenta, čímž dosáhla nejvyšší úrovně za posledních nejméně pět let. I tak je stále nízká v porovnání s průměrem EU, kde podle výzkumu Eurostatu dosahuje šesti procent. Ovšem pokud se dostaneme do reality firem, zjistíme varovné signály. A může za to Německo…
I když v médiích stále převažuje tvrzení, že "nejsou lidi", řada především výrobních podniků prakticky zastavila nábor nových zaměstnanců a personálně se nachází ve stavu "volného driftu". To je u větších zaměstnavatelů výraz pro situaci, kdy se přirozené odchody zaměstnanců například do důchodu či z důvodů stěhování nekompenzují novými nábory.
Proč to? Mnoho našich firem je přímo či nepřímo závislých na německé ekonomice. A ta není v dobrém stavu. Německý hrubý domácí produkt (HDP) stagnuje, po poklesu o 0,3 procenta ve 2. čtvrtletí následoval stejný nárůst ve 3. kvartálu, zatímco indikátor sentimentu dle průzkumu ZEW klesl na 38,5 bodu z 39,5 v říjnu. To příležitostem na naší straně hranice nenapomáhá, protože naše firmy jsou často dodavateli či subdodavateli německého průmyslu.
Ale ani další zprávy z Německa nejsou příznivé. V Berlíně hovoří o tom, že by tamní vláda firmám mohla výrazně pomoci s náklady na energie formou dotací a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje - což by mohlo energetické náklady tamních firem snížit až o polovinu. To by jejich aktivitu sice povzbudilo, ale těm českým ublížilo. Levnější energie v Německu by mohla přebít levnější pracovní sílu u nás a způsobit, že výrobu, která zatím probíhá v Česku, přesunou německé podniky zpět do vlasti.
To by se mohlo týkat především těch výrobních firem, které mají technickou schopnost vyrábět produkty jak u nás, tak v Německu a současně je jejich provoz náročný na energie. Sem spadá část automotive výrobců, strojírenských firem, ale také společností, které poskytují specializované služby třeba v oblasti logistiky a podpory výroby.
Pak je tady klimatická politika. I když v mediální debatě se často smrskává na otázku spotřebitelských cen, ve skutečnosti je daleko více o zaměstnanosti. A vůbec nejde jen o výrobce automobilů a jejich dodavatele, ale prakticky o celý průmysl. Průmysl je klíčový zaměstnavatel, a aby mohl fungovat, musí plánovat s poměrně velkým předstihem. Což za současných okolností dost dobře nejde.
V rámci firem, které potkáváme, existuje shoda, že ačkoli péče o životní prostředí je samozřejmě nezbytností, klimatické představy a cíle Evropské unie jdou mimo realitu. A protože plánovat je nezbytné s předstihem, plánuje se spíše úpadek než růst. Vinu za to nesou dílem energetické náklady, dílem už zmíněný sentiment, protože i když svět z perspektivy České republiky vypadá jinak než z Německa, strategická rozhodnutí se dělají velmi často právě tam.
Nejspíše si řeknete, že v mém výčtu nejistot chybí bezpečnostní otázky, především ruská válka na Ukrajině. Agresí Ruska vůči svému sousedovi a následným uvalením sankcí došlo pro řadu českých průmyslových společností ke ztrátě odbytiště a obchodních partnerů v Ruské federaci. Tato ztráta byla bolestivá, ale v principu již byla nahrazena jinými trhy.
A co je důležitější, válka - jakkoli je to negativní událost - povzbudila obranný průmysl. Ten v současnosti tvoří přibližně procento tuzemského HDP (podle analýzy, kterou si nechala zpracovat Hospodářská komora ČR k začátku letošního roku), kam vzrostl z přibližně 0,3 procenta dle starších dat.
Když to shrnu, ačkoli situace firem není nijak zlá, nutnost plánovat dopředu společně s nejistotou a nekooperativním chováním států často mimo realitu způsobuje, že nás v nepříliš vzdálené budoucnosti možná čekají o dost těžší časy, než jaké zažíváme dnes. Drobný a pro analytiky stěží vysvětlitelný nárůst nezaměstnanosti může být varováním. A signálem pro politiky, že ten, kdo ve skutečnosti svými daněmi živí jejich ideály, se v budoucnu nemusí mít nejlépe. A tím pádem ani oni.
Dno Zlína děsí Balaštíka: Přestárlý tým hraje o přežití, tohle mě v životě nenapadlo
Derby proti Uherskému Brodu nebo Valašskému Meziříčí? V příští sezoně by to mohla být černá realita zlínského hokeje, Berani jsou totiž v první lize po 30 kolech na posledním místě, které znamená přímý sestup. "Ze všech stran musíme bít na poplach, úkolem sezony je přežít," tvrdí legenda klubu Jaroslav Balaštík.
ŽIVĚKývněte na příměří, tlačí na Putina turecký prezident Erdogan
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pátek svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi navrhnul, že by bylo ku prospěchu omezené příměří. Podle něj by se mohlo vztahovat hlavně na energetická zařízení a přístavy. Erdogan přišel se svou iniciativou shodou okolností v době, kdy Rusové patrně zasáhli v ukrajinské Oděse loď, která patří turecké společnosti.
Vejmelka byl první hvězdou zápasu, ve výhrách patří v NHL k nejlepším
Brankář Karel Vejmelka dovedl hokejisty Utahu 32 zákroky k vítězství 5:3 nad Seattlem a byl zvolen první hvězdou pátečního utkání NHL. V sezoně má devětadvacetiletý český gólman na kontě 13 výher, což ho řadí na dělené druhé místo v lize.
Ozempic pro kočky a psy? Vědci testují převratnou novinku
Hubnoucí mánie, která pobláznila svět lidí, míří i do říše chlupatých miláčků. Vědci ve Spojených státech testují převratnou novinku inspirovanou Ozempicem, která může způsobit revoluci v léčbě obezity u domácích mazlíčků.