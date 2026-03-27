Polovina zásilek do zahraničí a až tisíc objednávek za dva týdny. Co mají tito čeští obchodníci společného?

Spustit e-shop dnes zvládne téměř každý. Udržet ho nad vodou, přitáhnout dost zákazníků a pak ještě expandovat do zahraničí – to už je jiná písnička. Obzvlášť v Česku.
Česká e-commerce scéna patří k nejvyspělejším a nejkonkurenčnějším v Evropě. Náklady na výkonnostní marketing rostou a boj o pozornost zákazníka je stále tvrdší. Češi totiž patří k nejaktivnějším online nakupujícím na celém kontinentu, ale také k těm nejnáročnějším a nejzmlsanějším vyžadujícím doručení do druhého dne, perfektní komunikaci, uživatelsky bezchybné weby. Přesto se na tomto exponovaném trhu daří stále většímu počtu českých firem. Jaký je jejich společný jmenovatel? Rozhodnutí prodávat na místě, kde zákazníci už jsou – na online tržištích, markeplaces. Ta totiž nejsou jen dalším prodejním kanálem, ale fungují jako strategický partner, který sdílí své kapacity, know-how a návštěvníky.
Z hypermarketů a vlastního webu do celé Evropy
Pro tradiční výrobce může být přechod do moderního online prodeje plný neznámých. Značka Cappa, výrobce autodoplňků s dlouhou rodinnou tradicí sahající až do Itálie, ale ukazuje, že to jde překvapivě hladce. Po přesunu podnikání z Itálie do Česka se značka zpočátku soustředila na prodej skrze hypermarkety a postupně začala prodávat přes vlastní webové stránky. Skutečný potenciál pro on-line růst ale objevila až s příchodem marketplaces. Společnost si vybrala Allegro. Díky tomu, že je Cappa přímo výrobcem, a nikoli jen překupníkem, mohla na tržišti nabídnout bezkonkurenční ceny. V kombinaci s možností vstupu na zahraniční trhy bez investic a marketingovými nástroji tržiště přišly výsledky velmi rychle. „Na začátku nás oslovila jednoduchost ovládání a nízké poplatky. Díky kampaním, které platforma nabízí, se prodeje našich produktů zvýšily až o dvacet procent. Dnes už polovina našich objednávek směřuje do zahraničí,“ říká Elia Cappanni, manažer online obchodu Cappa.
Jak ale sama firma radí, klíčem k úspěchu na online tržišti je pečlivá příprava nabídky – kvalitní fotky, přesné popisy, konkurenceschopná cena a především spolehlivá logistika spojená s rychlým doručením zákazníkovi.
Jak rozhýbat on-line prodej v B2C segmentu
Zcela jiný výchozí bod měla společnost eLVe media, která se na trhu pohybuje od roku 2012 a zabývá se prodejem spotřební elektroniky, reklamních displejů a televizorů. Firma dlouho působila primárně v B2B sektoru. Vlastní e-shop sice spustila v roce 2020, ten ale podle majitele Lukáše Vacka fungoval spíše jako pasivní katalog bez větších prodejů. Obrat nastal ve chvíli, kdy eLVe media začala prodávat přes Allegro. To firmě umožnilo hladký vstup do B2C segmentu a přístup k širšímu poli zákazníků s vyšší marží. „S Allegrem náš online prodej nabral ty správné obrátky. Jakmile jsme se na platformě zorientovali, začali jsme odbavovat v průměru sto objednávek měsíčně. Důležité je pro nás také co nejrychlejší doručení k zákazníkům, a právě s tím nám Allegro výrazně pomáhá,“ popisuje Lukáš Vacek.
Společnost se navíc pravidelně zapojuje do speciálních akcí typu Allegro Days. Zjistili, že zákazníci na tržišti reagují na slevové kampaně mnohem citlivěji, což eLVe media přináší v průměru o 30 až 50 procent více objednávek než v běžné dny. Aby byla firma takto úspěšná, musí být ovšem podle Vacka proaktivní. Nestačí zboží jen nahrát na web, nezbytná je svižná expedice a proklientská komunikace.
Ještě dramatičtější start zažila společnost T.S.BOHEMIA, jeden z největších českých prodejců elektroniky. Jen za první dva týdny od spuštění profilu realizovala přes tisíc objednávek. „Díky našim skladovým kapacitám a efektivní logistice jsme připraveni nabídnout zákazníkům Allegra zásadní konkurenční výhodu – rychlé doručení do druhého dne,“ zdůrazňuje Patrik Prikrt, technický ředitel T.S.BOHEMIA. „Věříme, že v kombinaci s naší cenovou politikou a šíří sortimentu se staneme preferovanou volbou pro tisíce zákazníků na platformě. Čísla z prvních dnů tento potenciál jasně potvrzují."
Nové publikum, které vás nehledá – ale nakoupí
Firmy mají jedno společné: zákazníky, ke kterým by přes vlastní kanály nedosáhly. To je jeden ze základních paradoxů online obchodu. Vlastní e-shop navštíví lidé, kteří ho znají nebo aktivně hledají. Marketplace funguje jinak – zákazník přijde hledat produkt, ne konkrétní značku. A pokud ho nabídka zaujme, prodá firma zboží i lidem, kteří by prémiový nebo specializovaný obchod nikdy sami nevyhledali.
Přesně tohle potvrzuje zkušenost iSTYLE, českého autorizovaného prodejce Apple. Na Allegro vstoupili v listopadu 2025, v hlavní předvánoční sezoně, a prodeje se rozběhly prakticky okamžitě. Zajímavý byl ale charakter poptávky: přibližně 90 procent prodejů tvořily starší modely iPhonů, tedy zákazníci citlivější na cenu, kteří by prémiový Apple Store běžně nenavštívili. „Marketplace se nám osvědčil jako efektivní doplňkový prodejní kanál, který nám pomáhá oslovit zákazníky mimo vlastní e-shop," shrnuje zkušenost iSTYLE.
Lákadlo pro malé, střední, ale i velké e-shopy
Základním plusem je samotná infrastruktura online tržiště. Allegro obchodníkům otevírá přístup k obrovské, již vybudované zákaznické základně čítající přes 21 milionů aktivních uživatelů v celém regionu, přičemž v Česku a na Slovensku jde o 3,3 milionu nakupujících. Odpadá tak nutnost vynakládat obrovské prostředky do budování vlastní návštěvnosti. Platforma navíc pomáhá stírat rizika, kterých se podnikatelé v online světě nejvíce bojí. Pro nové prodejce vytvořila Uvítací program, který garantuje celých 180 dnů prodeje bez provizí a bez poplatků za vedení účtu. To dává prostor otestovat platformu bez finančního rizika, zjistit, co funguje, jak zákazníci reagují, které produkty táhnou.
Pro menší hráče nebo firmy, které dosud prodávaly jen offline a do online prostředí teprve vstupují, má tato nabídka ještě jeden rozměr: nemusí investovat do vlastních platebních řešení ani řešit technickou infrastrukturu. Allegro to poskytuje jako součást platformy.
Allegro připravuje také spolupráci se společností Shoptet, jednou z klíčových e-commerce platforem v Česku a na Slovensku, kterou využívají desítky tisíc e-shopů. Cílem je obchodníkům co nejvíce usnadnit vstup na marketplace a rozšíření jejich podnikání.
Kdo navíc touží po dokonalém servisu pro své zákazníky a chce si usnadnit expanzi na polský trh, může využít službu One Fulfillment by Allegro. Ta kompletně přebírá starosti s logistikou – od uskladnění produktů přes jejich balení do recyklovaných obalů až po expresní doručení zákazníkovi do 24 hodin a komunikaci ohledně případného vrácení zboží v cizím jazyce. Pro e-shopy představuje toto řešení mimořádně efektivní zkratku, jak okamžitě expandovat na více než dvacetimilionový polský trh bez budování vlastní lokální pobočky.
Aby prodejci nešlápli vedle hned na startu, provozuje platforma edukativní portál Allegro Akademie. Ten nabízí více než 100 bezplatných online kurzů a webinářů, které detailně řeší vše od správné registrace a napojení produktového katalogu až po využívání pokročilých analytických nástrojů. Z dat i praxe vyplývá jasný závěr: obchodníci, kteří kurzy projdou, začínají generovat zisk rychleji.
Allegro jako součást prodejní strategie, ne náhrada za ni
Zkušenosti českých firem na Allegru ukazují obdobný vzorec: marketplace není náhradou za vlastní e-shop ani za přímý kontakt se zákazníkem. Je doplňkovým kanálem, který oslovuje jiné publikum a otevírá jiné trhy. iSTYLE to popisuje jako „efektivní doplňkový prodejní kanál". CAPPA z platformy udělala hlavní motor zahraničního růstu, eLVe přes ni vybudoval stabilní objednávkový tok, T.S.BOHEMIA testovala nové publikum – a výsledek byl okamžitý.
Vstup na Allegro přitom nevyžaduje velké investice, složitou technologickou přípravu ani rozsáhlý tým. Chce to jen pečlivě nastavené nabídky s kvalitní obrazovou dokumentací, konkurenceschopné ceny, ochotu sledovat a analyzovat data a vše pravidelně optimalizovat.
Online tržiště typu Allegro se z někdejší neznámé hrozby proměnila v nejsilnějšího spojence. Neberou webům jejich zákazníky, ale naopak přivádějí firmám a značkám nové publikum, které by jinak jen těžko hledali.
Článek vznikl ve spolupráci se společností Allegro.
