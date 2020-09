podcast: Děláme maximum pro naše zákazníky, říká šéf českého Amazonu

Těžko se na pracovním trhu hledá větší gigant, než je Amazon. Původně online store s knihami se za 25 let své existence proměnil nejen v jeden největších světových eshopů, ale taky v inovativní technologickou firmu. Po celém světě dává práci necelému milionu lidí, a přestože je nejčastější pozice pořád “ta s balíky”, jeho budovy jsou plné moderních technologií a inovací, které posouvají distribuci

České zastoupení Amazonu sídlí nedaleko pražského letiště od roku 2015, web s českou koncovkou ale zatím neexistuje. Jak to tedy s tím českým Amazonem je?

"Lokální Amazon je součástí globální distribuční sítě a je tak v podstatě jedno, jestli sídlí v Praze nebo v Mnichově. Důležité je chytře využívat jednotlivé budovy tak, aby zboží dorazilo k zákazníkovi co nejdřív," vysvětluje v novém dílu podcastu Jobsession generální manažer českého zastoupení Michal Šmíd.

Domácí pobočku a lokální český kontakt ale využijí potenciální prodejci, kteří tím dostávají možnost se do obsáhlé sítě Amazonu dostat a svoje zboží tak prodávat nejen českým zákazníkům, ale především na ostatních evropských, případně globálních trzích. V rámci poskytování služeb prodejcům Amazon nabízí v různých balíčcích nejen umístění na platformě, ale třeba i administrativní pomoc se vstupem na cizí trh.

Co se technologií týče, Kindle nebo domácí asistentku Alexu asi není třeba nijak zvlášť představovat. I přestože některé další produkty na trhu neuspěly, společnost dál přichází s novými nápady. V Americe funguje například chytrý obchod Amazon Go.

"Je to obchod budoucnosti, do kterého přijdeš, naskládáš všechno potřebné do tašky a zase odejdeš, aniž bys musel čekat u pokladny," popisuje Michal Šmíd.

Čidla v obchodě dokáží rozpoznat zákazníka i sortiment, který kupuje, následně mu pošlou ke schválení seznam položek a peníze si strhnou z karty. Easy. Na první reálně otevřené obchody v Evropě si ale asi ještě počkáme.

Jaké další inovace Amazon plánuje nebo už je dávno má pod vlastní střechou? Jak se staví k životnímu prostředí a uhlíkové neutralitě? I tohle probral Kuba Ouvín se svým hostem v novém dílu Jobsession. Najdete ho na Spotify i Soundcloudu přes odkazy v tomhle článku.