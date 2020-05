Přestože po zdravotní stránce to (aspoň zatím) vypadá v Česku o trochu veseleji a restrikce se postupně uvolňují, výpadek příjmů bude ještě dlouho bolet především malé firmy. Jak se v následujících měsících postavit k podnikání? Abychom to zjistili, dali jsme si dostaveníčko s Tomášem Rohalem, zakladatelem značky Bohempia, která krizi nejen zvládla, ale plánuje i expanzi do zahraničí.

Vaše značka šla do krize z poměrně silné pozice, na druhou stranu jsou s větší značkou spojené vyšší náklady. Jak reálně dopadla omezení na značku Bohempia?

Silná pozice je relativní pojem. Museli jsme zavřít obchod v Karlíně, naštěstí ale máme zavedený e-shop a pravidelné zákazníky nejen z Česka, ale i z celé Evropy.

Přikročili jsme k dočasnému omezení nákladů na marketing a PR, komunikovali jsme jen on-line skrz vlastní sociální sítě a newsletter. Přituhovat začalo, když naši velkoobchodní partneři rušili objednávky, což mělo dopad na zpožděnou výrobu a delší dodací doby našich produktů. Zákazníky jsme ale pravdivě informovali o naší situaci, o zpoždění zboží nebo o tom, jak u nás můžou nakoupit, když si nemůžou zboží přijít osobně vyzkoušet. Myslím, že situaci jsme jako firma i jako značka ustáli.

Tomáš Rohal a Bohempia Firmu Bohempia založil Tomáš Rohal po několika letech výzkumu v únoru 2015. Už podle názvu složeného ze slov Bohemia a hemp (anglický výraz pro technické konopí) se značka zaměřuje na výrobu z konopných materiálů a lokální produkci. Díky penězům ze sbírky na Hithit.cz před čtyřmi lety Bohempia vytvořila první kolekci konopných tenisek, její další kampaň, zaměřená na barefoot obuv, se na podzim roku 2018 stala nejúspěšnějším projektem na této crowdfundingové platformě. V této chvíli v sortimentu značky najdete tenisky, konopná trika, ponožky, rukavice nebo kuchyňské utěrky.

Jaký byl v návaznosti za omezení váš plán na přežití s co nejmenší újmou?

Recept neměl nikdo, bylo to pro všechny nové a nečekané. Řešili jsme, jak vyjít zákazníkům co nejvíc vstříc - dali jsme poštovné zdarma při nákupu i při vrácení zboží, připravili jsme nové dárkové a slevové vouchery. Zaměřili jsme komunikaci na zákazníky, kteří nás znají a už u nás nakoupili. Taky jsme urychlili zavedení několika nových produktů, které souvisely se zdravím, podporou imunity a hygienou, která najednou dostala jiný rozměr. Nejlepším receptem na krizi je mít zajímavý a atraktivní produkt, který oslovuje zákazníky i navzdory komplikované situaci.

Dokážete si představit, že byste do podobné krize vstupoval se značkou, která je na trhu necelý rok a ještě nemá silné publikum ani finanční rezervy? Jaké kroky byste podnikl v takové situaci?

Na to se těžko odpovídá, jsme na trhu víc než pět let. Uspět ale může i značka, která je na trhu krátce. Záleží na produktu a příběhu, který nabízí. Obecný postup se nastavit nedá, je to opravdu značka od značky. Co se financí týče, začátky bývají spojené s většími investicemi, rezervy má málokdo. Je to vždy na majitelích, jestli se rozhodnou vložit další peníze nebo si půjčit.

Je něco, čeho se v následujících měsících finančně obáváte, přestože se restrikce začaly uvolňovat a vy jste například mohli otevřít kamenný obchod?

Největší obavu máme z toho, že se vrátí nouzová opatření, která mají přímý dopad na nás i na náš dodavatelský řetězec. Na textilní firmy doléhá krize velmi silně, někteří zvažují, že zavřou napořád. Nebo že se rozjedou později, což bude mít dopad na dodávky našich produktů. Všichni jsme propojení, a když se nedaří jednomu, spustí to řetězovou reakci.

Malé české podniky, zapojené do iniciativy #malynakupvelkapomoc, se kterou v redakci spolupracujeme, se teď často obávají o hodnotu svých produktů. Jinými slovy - že si lidé za dražší lokální a menší značky nebudou chtít v současné situaci připlatit. Pociťujete vy sami podobné tendence?

Lokální a menší značka neznamená automaticky dražší, záleží, co zákazníkům nabízíte. Naše produkty jsou ekologické, udržitelné, přírodní, veganské a hlavně dobře funkční - svojí hodnotu mají, a přesto jejich ceny nejsou výrazně vyšší. My naopak nyní vidíme o naše výrobky zvýšený zájem - a to i ze zahraničí. Je to dáno tím, že tenisky a barefooty lidé potřebují v každé době.

Malý nákup, velká pomoc Iniciativa #malynakupvelkapomoc, za kterou stojí komunikační agentura ArtsPeak, pomáhá malým značkám přečkat krizové období. Ty, kteří chtějí a mohou firmy podpořit, projekt motivuje k chytrým nákupům nebo podpoře oblíbených lokálních produktů a služeb na sociálních sítích. Majitelům zapojených značek zase poskytuje poradenství. Víc se dozvíte na webu www.malynakupvelkapomoc.cz.

Myslíte, že by akcent na lokálnost mohl fungovat jako marketingové téma, nebo je na to v tuhle chvíli už pozdě?

Lokální značky jsou důležité a myslím, že tato krize lidem ukázala, že se na "svoje" značky, služby a produkty můžou spolehnout. Naše výrobky vznikají výhradně v Evropě, nic nenakupujeme levně v Číně, nevyrábíme neeticky nebo z podřadných a neekologických materiálů. Lokálnost je dlouhodobě jedna z našich hlavních hodnot, ze které nemíníme slevit.

Začátkem dubna jste navzdory situaci oznámili expanzi do USA. Je světová pandemie dobrý timing, kdy spouštět značku v nové zemi? Vyžaduje to jiný přístup, než jaký byste zvolili za běžných okolností?

Vstup do USA jsme plánovali několik měsíců, celosvětová situace nám ho naopak oddálila. Dodávka zboží do USA byla kvůli problémům na cestě zpožděna o několik týdnů. Žádný jiný postup jsme nezvažovali, expanzi jsme začali plánovat už před krizí a v průběhu ní jsme doufali, že brzy přejde a život se vrátí do normálu. Nechtěli jsme se kvůli tomu úplně zastavit. Připravujeme vstup i do dalších zemí, množí se nám poptávky z celé Evropy, podle kterých víme, že máme unikátní produkty, které jsou žádané. V plánu byla i Itálie, kde je to ale v tuto chvíli úplně zastavené.

Jaké příležitosti vidíte v tom, co se v Česku poslední měsíc dělo?

Co tě nezabije, to tě posílí. Vyzkoušeli jsme si, že si poradíme i s náročnými úkoly. Jsme pořád relativně malý tým, díky tomu umíme reagovat téměř okamžitě. Zároveň jsme zásadně neslevili ze svých plánů a zatím se zdá, že se nám to vyplatilo.