Politická šikana: Babiš to udělal velmi chytře. Tento manévr zlikviduje nejen SPD

Andrej Babiš znovu potvrdil, že hnutí ANO funguje víc jako firma než jako politická strana. Na víkendovém sněmu neměl protikandidáta, diskuze se nekonala a vedení zůstalo beze změn. Zároveň naznačil zásadní strategický obrat: už nechce hrát jen za hnutí ANO, ale počítá se spoluprací s SPD a Motoristy – a to jak pro prezidentské, tak pro senátní volby. Pro jeho spojence to ale může být likvidační.
Když se delegáti hnutí ANO sjeli na sněm, žádné drama se nekonalo. Andrej Babiš obhájil post předsedy s výsledkem devadesáti čtyř procent hlasů, neměl protikandidáta. Stejně hladce prošli i další členové vedení. „Tam vlastně neproběhla žádná diskuze. Základem politiky je konflikt – a kde není konflikt, není politika,“ shrnul situaci Vratislav Dostál. Hnutí ANO stále více připomíná „korporát“, kde se nečeká spor, ale výkon.
„V autoritářství to odsýpá všechno rychleji. Nemusíš se zdržovat projevy a názory ostatních,“ poznamenala Michaela Nováčková s tím, že fakt, že se proti Babišovi nikdo nepokusil kandidovat ani letos, ani nikdy předtím od vzniku hnutí ANO, není známkou jednoty, ale spíš strachu.
Loajalita je základ
Právě důraz na výkon a loajalitu je podle novináře Radka Bartoníčka jedním z klíčů k Babišově síle. „On je schopný udělat obrovské množství práce. Tlačí na to, aby lidi chodili mezi voliče, hledali kandidáty, makali. V tom je nesmírně disciplinovaný,“ popsal atmosféru sobotního sněmu. Zároveň ale upozornil, že kolem šéfa ANO prakticky neexistuje vnitřní oponentura. „Nemá kolem sebe lidi, kteří by mu řekli: tady se mýlíš,“ dodal.
Zásadní novinkou bylo Babišovo otevřené mluvení o spolupráci s SPD a Motoristy. Zatímco dříve se vůči Tomiu Okamurovi vymezoval, tentokrát mluvil o společném postupu při hledání jednoho prezidentského kandidáta i o koordinaci v senátních volbách. „Je to dobře propočítaný manévr,“ glosoval Dostál. Podle něj tím Babiš oslabuje menší partnery: pokud nepostaví vlastního kandidáta na Hrad, přijdou o měsíce mediální pozornosti, které jsou pro menší strany klíčové.
Babiš jde po Senátu
Senát přitom zůstává pro ANO dlouhodobě slabým místem. Volí se většinovým dvoukolovým systémem, který Babišovým kandidátům často láme vaz – v druhém kole se proti nim spojuje většina ostatních voličů. Přesto šéf hnutí mluví o ambici horní komoru „dobýt“. „Je to trochu paradox. Deset let tvrdil, že Senát je zbytečný a že by se měl zrušit, a teď bude objíždět republiku a přesvědčovat lidi, že je klíčový,“ podotkla Nováčková. Podle ní půjde o jeden z nejtěžších testů Babišovy politické obratnosti.
