Politická šikana: Peskující Babiš je ve svém živlu. A kde byl Macinka v důležitou chvíli

Napětí kolem Íránu se promítá i do české domácí politiky. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) čelí kritice opozice kvůli tomu, jak reaguje na bezpečnostní situaci i jak organizuje návrat českých občanů ze zahraničí. Babiš přitom krizi řeší po svém – „mikromanažuje“. Tak v čem je problém?
Zatímco opoziční politici vyčítají kabinetu zpožděné svolání Bezpečnostní rady státu či nepřítomnost ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) na klíčové tiskové konferenci, Radek Bartoníček hodnotí krizovou komunikaci střízlivěji. „Já mám pocit, že si Andrej Babiš i Petr Macinka nevedou zase tak špatně,“ zaznělo v debatě s tím, že na celkového hodnocení je ještě brzy.
Trojice novinářů řešila v podcastu i otázku, proč v neděli, u první větší reakce ministerstva zahraničí, vystoupil jen mluvčí a ne samotný ministr. „Teďka se všichni ptáme, proč tam nebyl Petr Macinka, je potřeba nejdříve zjistit, co přesně v tu dobu dělal,“ podotýká Bartoníček. Až po nahrání podcastu vyšlo najevo, že Macinka měl jednání krizového štábu ministerstva a následně se účastnil on-line jednání ministrů zahraničí Evropské unie.
Spor o financování kultury
Premiér znovu předvádí styl, který je mu vlastní už od covidové krize – silný osobní mikromanagement. „Myslím si, že on tam je jak ryba ve vodě a je ve svém živlu,“ padlo na adresu Babiše s připomínkou jeho tehdejšího řízení pandemie.
Současně ale zazněla výtka vůči jeho způsobu komunikace směrem k ministrům: „On má tu tendenci neustále jako někoho peskovat,“ říká Bartoníček. S tím, že podobné veřejné poznámky působí „naprosto neférově“. Předvedl to jak vůči Macinkovi, tak minulý týden vůči ministrovi životního prostředí Igoru Červeném i ministrovi obrany Jaromíru Zůnovi.
Silné emoce vyvolává spor o veřejnoprávní média a financování kultury. Kritici vlády upozorňují na možné zásahy do fungování České televize i na zpochybňování podpory kulturních institucí.
Týden vyvrcholí hlasováním o vydání premiéra k trestnímu stíhání a také nedělním vystoupením předsedy SPD Tomia Okamury v Otázkách Václava Moravce po letech absence. Po předpokládaném získání imunity se očekává, že Babiš posílí své postavení.
Zda se ale skutečně přeskupí mocenské poměry, nebo půjde jen o další epizodu dlouhodobého napětí mezi vládou, opozicí a veřejností, ukážou až následující měsíce.
