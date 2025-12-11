Babiš v Bruselu odmítl úzkou vazbu na Fica a Orbána, hledá spojence mezi všemi

Designovaný český premiér Andrej Babiš v Bruselu odmítl, že by byl v určitém klubu s premiéry Slovenska Robertem Ficem a Maďarska Viktorem Orbánem. Časté tvrzení zahraničních médií o určitém "problémovém klubu států", do kterého by se měl Babiš nyní zařadit, označil za nepravdu. Podle svých slov bude hledat spojence mezi všemi členskými státy.
Babiš uvedl, že například před dvěma dny hovořil s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a domluvili se, že se zúčastní takzvané migrační snídaně. Na té jsou zástupci států s podobnými postoji k řešení nelegální migrace a koná se vždy ráno před summitem EU.
"V žádném klubu nejsem. Hledám pro Českou republiku spojence všude a dneska jsem byl velice překvapený, že jsem měl skvělou debatu s belgickým premiérem," řekl Babiš novinářům v Bruselu. Diskutovali spolu více než hodinu a podle designovaného premiéra "si celkem sedli". Jak dodal, z nynější Evropské rady zná osm či devět premiérů.
"Je pravda, že samozřejmě s Viktorem Orbanem mám dlouhodobé vztahy, protože jsme byli společně premiéry. Ale není to tak, že tady mám jenom nějaké dva spojence," řekl Babiš. Potvrdil nicméně, že se příští týden nejspíš ve středu právě společně s maďarským premiérem zúčastní takzvaného summitu lídrů frakce Patrioti pro Evropu, kde byl dosud jediný premiér Orbán.
Nyní k němu přibude právě Babiš. Schůzky se zúčastní většinou i další politici ze stran sdružených ve frakci Patriotů. Podobná setkání premiérů a prezidentů pořádá i frakce Evropské lidové strany (EPP), socialistická frakce či liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe).
