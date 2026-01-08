Přeskočit na obsah
Benative
8. 1. Čestmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama

Babiš domluvil s Ficem společné jednání vlád. To je cesta na východ, oponuje Fiala

ČTK

Česká republika a Slovensko obnoví mezivládní konzultace. Novinářům to po společné schůzce v Bratislavě oznámili český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský protějšek Robert Fico. Bývalý premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtek uvedl, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem potvrzuje obavy, že Andrej Babiš (ANO) posouvá zahraniční politiku České republiky směrem na východ.

Slovakia's Prime Minister Robert Fico meets his Czech counterpart Andrej Babis, in Bratislava
Český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský protějšek Robert Fico.Foto: REUTERS
Reklama

Podle Babiše by nejbližší společné jednání vlád obou zemí mělo být 31. března. Fico uvedl, že jednání kabinetu bude v Česku. Babiš na tiskové konferenci slíbil Slovensku pomoc se zajištěním dodávek zemního plynu v souvislosti s rozhodnutím EU postupně ukončit dovoz ruského plynu.

Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.

Související

Fiala uvedl, že proti dialogu se sousedy nic nemá, pokud slouží zájmům ČR. Má ale obavy ze spojenectví Babiše, Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána. "Byl bych nerad, aby se Česko zařadilo po bok států, které podlézají Rusku a oslabují demokratickou Evropu," řekl.

Předsedové české a slovenské vlády se shodli, že na úrovni Evropské unie je potřeba řešit vysoké ceny energií. Fico za jednu z možností označil dočasné neuplatňování emisních povolenek, které podle něj zdražují energie.

Reklama
Reklama

Fico také řekl, že v souvislosti s ukončením dodávek ruského plynu do EU bude Česko důležitou tranzitní zemí při dodávkách této suroviny na Slovensko. "Jsme připraveni a pomůžeme rádi," dodal v této záležitosti Babiš, který na svou první oficiální zahraniční cestu po prosincovém jmenování premiérem přijel podle tradice právě na Slovensko.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Petr Pavel
Petr Pavel
Petr Pavel

ŽIVĚMacinka s Pavlem se viní z faulů, do hádky vstoupil i šéf Ústavního soudu

Obava ministra zahraničí a předsedy strany Motoristé Petra Macinky, že by Ústavní soud (ÚS) při rozhodování o případné kompetenční žalobě stranil prezidentovi Petru Pavlovi, je podle předsedy soudu Josefa Baxy nesmyslná. Soud je nezávislý a nestranný, řekli Baxa i bývalý člen soudu Jaromír Jirsa. Kompetenční žaloba je jedna z možností, jak vyřešit patovou situaci kolem poslance Motoristů.

Reklama
Marija Zacharovová
Marija Zacharovová
Marija Zacharovová

ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.

Reklama
Reklama
Reklama