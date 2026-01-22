Rajchl má víc lajků než světové hvězdy, Pavel varuje před manipulací na sítích

Sociální sítě jsou v současné podobě podle prezidenta Petra Pavla snadno zneužitelné k manipulaci veřejného mínění, snížit toto riziko by mohla registrace uživatelů pod jejich skutečnou identitou. Snížilo by to míru vulgarity v diskuzích i množství falešných profilů, které nyní mohou ovlivňovat popularitu některých politiků.
Pavel to ve čtvrtek řekl při debatě s občany v Hranicích na Přerovsku. Jako příklad zmínil poslance Jindřicha Rajchla (SPD/PRO), jehož účty podle něj v krátkém čase dostávají mnohem více souhlasných reakcí než světové hvězdy šoubyznysu či sportu.
Sociální sítě se podle Pavla v posledních letech stávají kolbištěm, na kterém se odehrávají líté názorové souboje. "V naprosté většině se tak děje pod rouškou anonymity a také s množstvím uměle vytvořených účtů, za kterými nejsou reální lidé. Možná bych zmínil příklad, který je trochu úsměvný, že takový Jindřich Rajchl je (na sociálních sítích) populárnější než (zpěvačka) Shakira a (fotbalista Lionel) Messi dohromady, protože počet lajků, které dostává za své příspěvky v krátké době, výrazně převyšuje popularitu těchto lidi," uvedl Pavel.
Odborníci na sociální sítě mají podle prezidenta pro rychlý a masivní přiliv pozitivních reakcí k příspěvkům jednoznačné vysvětleni, že jde o kupování hlasů prostřednictvím umělých účtů. "Šíření strojově generovaných lajků, které mají za úkol vytvořit dojem spontánního a velice širokého názorového souhlasu, může vest ke zkreslení veřejného míněni, jako se to stalo například v Rumunsku při posledních volbách, kdy takovýmto způsobem zneužili sociální sítě aktéři, kteří byli prokazatelně vystopováni do Ruska. Měli snahu ovlivnit prezidentské volby a málem se jim to podařilo," řekl prezident.
Bezbřehá svoboda na sociálních sítích může podle prezidenta vést k destabilizaci demokratického systému. Snížit toto riziko by mohlo postupné zaváděni pravidel běžných ve fyzickém světě, kde nikdo nemůže veřejně vystupovat pod falešnou identitou. "Ve virtuálním světě je to naprosto běžně. Nevím, proč bychom měli zaměňovat svobodu slova za svobodu lhát, urážet, překrucovat, negativně ovlivňovat a možná i šířit nenávist, které může vést i k násilí," uvedl Pavel.
Podle prezidenta by mohlo situaci zlepšit, kdyby lidé na sociálních sítích museli vystupovat pod svojí skutečnou identitou. "Někteří provozovatelé platforem už touto cestou jdou. Člověk se tam musí registrovat pod svým jménem a pod svojí tváří. Myslím, že by výrazně ubylo agresivity na sociálních sítích, protože anonymních hrdinů je tam spousta," podotkl prezident. Lidé by si pak rozmysleli, zda mají ve vulgárním stylu komunikace pokračovat i při odkryté identitě. "Asi by nechtěli, aby jejich okolí, které je možná vnímá jako slušné lidi, si najednou uvědomilo, že jsou něco jako doktor Jekyll a pan Hyde," dodal.
Prezident dění na sociálních sítích komentoval krátce poté, co policisté zadrželi osmapadesátiletého muže podezřelého z nebezpečného vyhrožování v souvislosti s jeho návštěvou v Olomouckém kraji. Důvodem byl jeho komentář na sociální síti. Podle prezidenta jde zřejmě o frustrovaného člověka, který měl potřebu dát prostor svým emocím.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS. Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině. Podle TASS projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Bidena.
Šulc přispěl tentokrát asistencí, Lyon nadále kraluje Evropské lize
Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
ŽIVĚO vlastnictví Grónska ani těžbě v něm jsme vůbec nemluvili, vyvrátil Trumpova slova Rutte
Při středečním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nehovořil šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte o tom, zda Grónsko zůstane autonomní součástí Dánského království. Rutte podle Reuters řekl, že s Trumpem nemluvil ani o využívání důležitých nerostných surovin, které americký prezident deklaroval.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.
Skiareály hlásí ideální podmínky. Meteorologové řekli, kdy přijde sněhová nadílka
Česko čeká zatažený víkend. Tuhé mrazy lehce povolí, ale na většině území se teploty stále udrží kolem nuly. Na pondělí pak předpovědi hlásí sněhovou nadílku, která by mohla zasáhnout celou republiku.