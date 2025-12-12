Zákaz pro média, bude se prát špinavé prádlo. KSČM a SOCDEM hledají cestu z krize

Komunisté a sociální demokraté si zvolili sobotu 13. prosince jako den, kdy budou volit své nové vedení. Zatímco se ale delegáti komunistického zasedání sejdou osobně, sociální demokraté budou jednat pouze online. Co budou mít ale obdobné, je vztah k novinářům. Ani jedno ze zasedání nemůžou novináři sledovat, byť sociální demokraté měli v minulosti často sjezdy pro média otevřené.
Kde jsou ty časy, kdy se sociální demokraté scházeli z očí do očí na velkých sjezdech, na které měli přístup také novináři. Nebylo vůbec neobvyklé, že novináři se procházeli mezi delegáty jejich sjezdů a živě společně debatovali. Novináři měli možnost sledovat sjezd z bezprostřední blízkosti a o přestávkách pokládali delegátům celou řadu otázek. Letos je všechno jinak.
Sjezd SOCDEM proběhne pouze na dálku online, delegáti budou sedět vesměs u svých počítačů doma, k čemuž došlo v minulosti jen jednou – za covidové epidemie. Nynější „internetový sjezd“ navíc bude s největší pravděpodobností uzavřený pro novináře. Ke změně by mohlo dojít jen tehdy, kdyby delegáti na začátku jednání odhlasovali otevření sjezdu, ale to je podle zdrojů ze SOCDEM téměř vyloučeno.
„O výsledcích sjezdu Vás chceme informovat po jeho skončení mezi 15. až 17. hodinou,“ sdělilo tiskové oddělení SOCDEM. Tato improvizovaná tisková konference ovšem bude také jen online. Mimochodem, od říjnových sněmovních voleb se neuskutečnila žádná tisková konference strany, což je u klasické demokratické strany velmi neobvyklé.
Ještě více v tajnosti ale probíhá sjezd komunistů. Nejen, že na něm novináři nemohou být, ale dokonce nesmí ani nikoho z delegátů kontaktovat. „Tento sjezd je neveřejný a novináři nebudou mít možnost sledovat jeho průběh ani oslovovat jednotlivé delegáty,“ sdělil tiskový mluvčí KSČM Roman Roun, který byl při sněmovních volbách lídrem hnutí Stačilo! v Pardubickém kraji.
Roun nyní upozornil novináře, že jediným, s kým můžou o sjezdu mluvit, je on sám. „Budu jediným zástupcem KSČM, který bude poskytovat informace médiím,“ napsal do redakcí s dodatkem, že konec sjezdu předpokládá ve večerních hodinách, kdy zašle závěrečné stanovisko a tiskovou zprávu.
Jsme příliš rozhádaní, upozorňují sociální demokraté
Když se Aktuálně.cz zajímalo o to, proč se sociální demokracie fakticky uzavřela před veřejností, její členové říkali dva důvody. „Jeden je finanční, protože každý sjezd stojí spoustu peněz. A my teď nejsme v situaci, že bychom měli peněz nazbyt. Když budou delegáti doma, ušetříme,“ řekl jeden z předních členů strany.
Zároveň přiznal, že důvodem je také velká rozhádanost mezi straníky, kteří se rozdělili na dvě skupiny ve chvíli, kdy vedení se rozhodlo jít do sněmovních voleb společně s komunisty na kandidátce hnutí Stačilo! „Potřebujeme si vyprat špinavé prádlo mezi sebou, nebylo by dobré, kdyby to sledovali novináři,“ přiznal tento člen, který si nepřál být jmenován. Měl obavu, že mluvení s novináři by ho mohlo poškodit při samotných volbách vedení strany.
Podle informací zevnitř strany jsou na předsedu dva hlavní kandidáti. Jedním je dosavadní místopředseda Jiří Nedvěd, který byl na kandidátce Stačilo! do sněmovních voleb. Patří tedy k těm sociálním demokratům, který spolupráci s komunisty hájí a jednoznačně stojí za dosavadní předsedkyní Janou Maláčovou, která už dříve oznámila odchod z politiky.
Druhým horkým kandidátem je bývalý předseda pražské sociální demokracie Petr Pavlík, který kandiduje do čela s tím, že by měl za prvního místopředsedu Vladimíra Špidlu – jednoho z nejzkušenějších politiků SOCDEM, který v minulosti stranu reprezentoval jako předseda, premiér, poslanec i europoslanec. Absolvoval tedy celou řadu sjezdů otevřených i pro novináře.
Jen pro srovnání, strany jako ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti i hnutí ANO pořádají běžně otevřené sjezdy, kde mají akreditovaní novináři volný přístup. Můžou sledovat sjezd na místě a můžou oslovit o přestávkách kohokoliv z delegátů. Rozdíl u těchto stran je pouze v tom, jestli novináři můžou být přímo v jednacím sále, nebo třeba v tiskovém středisku, kde je sjezdové jednání přenášeno.
