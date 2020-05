seriál: Na startu kreativního podnikání #1. Co řešit, než se stanu freelancerem

Končíte kreativní školu a přemýšlíte nad tím, že byste se pustili se do freelance podnikání? Nebo máte zkušenosti z jiného pracovního oboru, ale tak nějak vás to pořád táhne do něčeho kreativnějšího? Ilustrujete, fotíte, skládáte hudbu, ale zatím jste všechno dělali jen doma do šuplíku? Sledujte náš seriál a dozvíte se, jak si v oboru udělat dobré jméno a nastavit podnikání tak, aby fungovalo.

V prvním dílu jsme se podívali na to, co všechno se změní, pokud se začnete svou tvorbou doopravdy živit a jaké věci je potřeba si do začátku ujasnit. "Je dobré si uvědomit, že od chvíle, kdy začnu podnikat, už nejsem jenom umělec. Pokud budu brát zakázky, už to nebude jen o mých tématech, ale především o tvorbě pro klienty, o jeho cílovce a jeho potřebách," vysvětluje host našeho seriálu Michael Petrus. Michael Petrus Michael je ilustrátor, art director a mentor a v tomhle všem se pohybuje už přes dvanáct let. Jeho parketou je komix, ke kterému má ve své tvorbě blízko - pod jeho rukama vzniklo už několik projektů s touhle tématikou. Kromě vlastních věcí a klientských zakázek se věnuje i mentoringu, což se může hodit právě v případě, že s vizuální tvorbou teprve začínáte. Pokud se vás tohle téma týká a chcete se dozvědět víc, mrkněte na Michaelův Youtube channel Kreativní Kreatury a pusťte si další videa. Rady ale můžete poslouchat i jako podcast na Spotify. Když pomineme všechno ostatní, klíčem pro úspěšné dotažení zakázky (a spokojeného klienta) je komunikace. Pokud klientovi nebudete brát telefony a deadline se nevysvětlitelně zpozdí o měsíc, těžko od něj někdy uvidíte další zadání. Všechny další podnikatelské dovednosti si osvojíte během praxe. Tomu jaké to jsou a co si pohlídat, abyste v tom nezahučeli třeba finančně, se budeme věnovat v dalších dílech během následujících týdnů tady na webu nebo na našem Facebooku. 2:38 Video: Pracovna Aktuálně.cz