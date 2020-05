Na trhu práce loni chybělo 30 tisíc IT odborníků. Na vysokých školách ale informační technologie studuje jen 20 tisíc studentů, což je o čtvrtinu méně než v roce 2011. Nabídka s poptávkou se tak už několik let příliš nepotkávají a nepomáhá tomu ani fakt, že pro pozice v IT diplom z vysoké školy často ani nepotřebujete. Práce je prostě pořád víc než dost.

Autor Aktuálně.cz