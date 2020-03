Užitečné pracovní programy, se kterými vyzrajete na home office i karanténu

Home office sezóna je v plném proudu a vypadá to, že izolace od společnosti zatím jen tak neskončí. Jenže práce nepočká. Možná teď stočení doma na gauči marně přemýšlíte, jak všechny svoje úkoly uspořádat, aby se z vaší práce se nestal nekontrolovatelný salát. Abychom vám s organizací týmu, projektů i vás samotných pomohli, dali jsme dohromady pět zajímavých programů, díky kterým vám to půjde líp.

Microsoft TODO

To, že je dobré si na konci každého dne sepsat úkoly na den následující, a těch se pak striktně držet, už jste možná někde slyšeli. A určitě si vybavujete ten vítězný pocit při škrtání každého zdolaného řádku, když jste tuhle poučku dodrželi.

Aplikace Microsoft To Do je všechno, co potřebujete, pokud máte místo papíru a tužky raději technologie a zároveň jste dostatečně soutěživí. Tool umožňuje skládat z úkolů nejrůznější seznamy, takže se zdaleka nemusíte omezovat jen na pracovní povinnosti a v aplikaci si můžete zorganizovat rovnou celý život. Díky možnosti připsat datum deadlinu vám navíc program povinnosti v pravý čas sám připomene.

Tip: Aplikace je zdarma a stáhnete ji pohodlně na všechny notebooky nebo počítače, ale i do mobilů.

ASANA

Pokud plánujete práci pro celý tým, nebo svoje úkoly potřebujete řešit ve skupině, která se vám teď rozutekla do perimetru + 50 km, bude se vám hodit Asana. Intuitivní a uživatelsky skvěle nastavený nástroj vám pomůže s managementem velkých projektů i jednotlivých kroků v něm.

Stačí rozplánovat všechny nadcházející úkoly, přidělit je konkrétním členům týmu, stanovit deadline a půl je hotovo. Výhodou Asany oproti podobným (ale jednodušším) nástrojům je možnost vytvořit pro projekt reálnou timeline nebo funkce zobrazení kalendáře, ve kterém vidíte všechny svoje úkoly rozřazené přehledně podle termínů. Program vám ukáže i vytíženost jednotlivých kolegů na projektech nebo procentuální míru dokončení a s tím spojená rizika jednotlivých úkolů.

Tip: Základní verze Asany je zdarma. Produkt nabízí i rozšířenou prémiovou verzi, kterou si můžete na sedm dní bezplatně vyzkoušet. Variantou můžou být programy Trello, Basecamp nebo Jira Software.

Zoom

Úkoly a plánování jsou jedna věc, ale probrat nějaký problém "osobně" někdy ušetří spoustu dlouhého psaní a vysvětlování. Když potřebujete svolat virtuální schůzku a všechny klasické programy se chovají, jakoby byl rok 1995, zkuste to přes Zoom - jednoduchý program, který vám pomůže s videohovory a konferencemi.

Rozhraní je jednoduché: vytvoříte virtuální meeting, zadáte datum a čas hovoru a máte to. Program vygeneruje odkaz, který můžete kolegům poslat jakýmkoliv způsobem, ale nabízí taky možnost vložit událost přímo do kompatibilních kalendářů (Google, Outlook, Yahoo). Zoom navíc nabízí možnost nahrát a uložit celou schůzku v případě, že potřebujete archivovat projektovou dokumentaci a navíc je na tom zvukově daleko líp, než někteří jeho kolegové (nikdo nechce jmenovat Skype, opravdu).

Tip: Zoom v základní verzi zdarma nabízí hovory do čtyřiceti minut, využít ale můžete i placené neomezené volání. Výhodou je i rozšíření do prohlížeče, které celé pořádání hovorů výrazně usnadní.

Kontentino

Je předmětem vašeho každodenního snažení tvorba obsahu na sociální sítě, na které nedejbože spolupracujete s klientem a ostatními členy týmu? Všechno si jednoduše zorganizujete přes slovenskou aplikaci Kontentino, která je měsíc od měsíce lepší. Kontentino nabízí publikační plán na všechny platformy, ve kterém se můžete s celým týmem podílet na tvorbě příspěvků nebo jejich popisků. Máte přehled o utracených penězích, ale i o tom, jak se vám daří plnit nastavená KPIs. Součástí programu je sekce úkolů nebo inspirací, kde můžete s kolegy v rámci nadcházející kampaně probírat nápady na všechny plánované posty.

Tip: Kontentino nabízí všechny verze svého programu na třicet dní k vyzkoušení zdarma. A pokud se sociálním sítím věnujete profesionálně, produkt rozhodně využijete i po odeznění pandemie.

Scanbot

Technologie dnes zvládnou všechno. Dokonce pomůžou i s pozicemi, u kterých to na první pohled vypadá trochu komplikovaně. Pokud pracujete s fyzickými dokumenty, které je potřeba ukládat nebo rozesílat kolegům a doma vám oproti reálné kanceláři citelně chybí scanner, nejezděte do Alzy (ne, ani v roušce fakt ne). Aplikace Scanbot, kterou si nainstalujete do mobilu (umí iOS i Android) vám pomůže naskenovat dokumenty prostřednictvím fotoaparátu v telefonu. Oproti obyčejnému focení vám ale zvládne upravit perspektivu dokumentu, vylepší jeho barevnost, aby byl dobře čitelný nebo převede text na papíru do on-line podoby s možností další editace. Kromě dokumentů umí Scanbot zpracovat i čárové kódy a identifikační karty (občanské průkazy, karty pojištěnce, …).