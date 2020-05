Podnikatelské soutěže: Jak úspěšně prodat svůj nápad?

Pomalu začínají podnikatelské soutěže a vy máte super nápad, ale nevíte, co vše je potřeba mít v malíčku k tomu, abyste uspěli? Martina Kemrová, předsedkyně poroty jedné z našich největších soutěží T-mobile Rozjezdů, vám poradí, jak na to. Vyhrát se totiž dá i s chovem pijavic.

Co má dobrý podnikatelský plán mít?

Nápad, jasné zacílení, realistickou představu o financování, zkrátka udržitelný byznys plán. Zvláště finance dělají v počátcích podnikání největší problém.

Pokud ale projekty mají vše zmíněné, vyhrát může stejně jenom jeden. Co musí mít vítězný projekt?

Velkou roli při zvažování vítězného projektu hraje osobnost předkladatele. Cení se především jeho přesvědčení, nadšení a schopnost prodat nápad. A to nejen před porotou, což je ale dobrá příležitost, jak si to vyzkoušet. Dalšími kritérii je pak originalita a inovativnost, obchodní model (tj. ekonomický potenciál projektu) a kvalita zpracování projektu. Letos jsme navíc vyhlásili v T-Mobile Rozjezdech další dvě speciální ceny, a to cenu za nejlepší technologické řešení (hledáme řešení účelná, technologicky propracovaná) a cenu za odpovědné podnikání (posuzujeme přínos k udržitelnému rozvoji).

Jak by se měl připravit člověk, co jde prezentovat poprvé?

My s účastníky intenzivně komunikujeme, a je zarážející, jak malou pozornost našim doporučením věnují. Pokud vám organizátor nabídne konzultaci, využijte toho! Nebojte se ptát, vyzkoušejte si všechny technologie, které budete používat, máte-li něco hmotného, přineste to. A hlavně - připravte si jednu větu, v níž vysvětlíte co, pro koho a za kolik nabízíte, a čím se lišíte od konkurence, máte-li ji. A buďte sví, nezkoušejte se navrčet text, který vám vypadne hned po prvním dotazu. Jasně formulujte, s čím přicházíte a kdo jste, nestyďte si to na někom vyzkoušet. Ptejte se dopředu potenciálních zákazníků, co chtějí, jak reagují, to na porotu udělá vždycky dojem. Vyzkoušejte si techniku a buďte na místě včas. A poslouchejte, co říkají porotci, a reagujte na ně!

Je vidět nějaký postup u lidí, kteří se účastní soutěží po několikáté?

Naše soutěž je specifická tím, že je určena projektům na samotném začátku (do 12 měsíců od zahájení), takže opakované přihlášky míváme velmi zřídka.

Je v těchto soutěžích poražený? Nebo je výhra už to, že vás někdo slyšel a projekt se dostává do povědomí?

Každý, kdo se dostane do užšího výběru, má možnost obhájit svůj projekt před porotou, která se navíc neomezuje na dotazy, ale velmi často dává užitečné rady. Navíc v regionálních kolech pořádáme bezplatné semináře pro podnikatele, jichž se může zúčastnit každý, koho téma zajímá. Vedle užitečných vědomostí mohou účastníci navázat i užitečné kontakty a sdílet svoje názory s ostatními. V letošním roce jsme se bohužel bez této části soutěže museli kvůli karanténě obejít.

Mění se tedy aktuálně nějak podmínky kvůli koronaviru?

Jak už jsem zmínila - bohužel jsme letos museli vynechat "spanilou jízdu" po celé republice, kdy se setkáváme na seminářích nejen se soutěžícími. Opravdu nás to mrzelo, protože právě to je skvělá příležitost, jak nasát atmosféru v daném kraji a seznámit se s účastníky osobně. Letos tedy veškeré hodnocení proběhlo on-line, ve finále porota v pěti dnech mluvila přes videokonference s desítkami finalistů a rozhodla o regionálních vítězích. Celostátní finále - snad už off-line - chystáme na 4. června v Praze, kdy budeme moci prezentovat alespoň část praktických seminářů, původně plánovaných do regionů.

Na čem v minulosti ztroskotaly dobré projekty?

Na neschopnosti je realizovat či prodat. Nápad je jedna věc, druhá pak realizace. Velmi často je myšlenka skvělá, ale její tvůrce k sobě potřebuje obchodníka.

Jsou nějaká témata, která se každý rok opakují?

Složení soutěžních nápadů se liší rok od roku a je na nich vidět, jaké trendy zrovna letí. Zatím co před 10 lety to bylo vše, co se týkalo dětí (nejvíc soutěžily matky na MD), poté převládalo potravinářství (pomazánky, eko vejce, dorty) a v posledních letech se objevuje stále více technologicky laděných projektů - chytrá řešení pro domy, zemědělství, monitoring životního prostředí, aplikace atd.

Vyhrálo někdy něco, co jste vůbec nečekala?

Ano, chov a aplikace pijavic. ☺

Proč by se měl člověk takové soutěže zúčastnit?

Jednak získáte zpětnou vazbu, potkáte možné partnery či odběratele, otrkáte se, a mnohdy vás rady poroty jasně navedou, jak dál a lépe. V případě Rozjezdů tak má tahle soutěž i vzdělávací rozměr, protože sdílení know-how je základem celé aktivity.

Mohou podnikatelské soutěže pomáhat ke zvyšování kvality produktů a služeb?

Určitě, ale jen tehdy, pokud je soutěžící ochoten přijmout zpětnou vazbu a promítnout ji do svého nápadu.

Bývá dobrých projektů více, než je prostoru pro uskutečnění?

Je-li projekt dobrý, bývá prostor pro uskutečnění vždy - alespoň tak, jak jej vnímáme my v Rozjezdech.

Jak veliká je konkurence u nás v České republice?

Záleží na oboru - v některých je přetlak, ale pokud podnikatel dokáže najít TO NĚCO, čím se odliší, je dostatečně cílevědomý a dokáže dobře vybalancovat risk a racio, pak může uspět v jakémkoli oboru.

Mají projekty šanci uspět na mezinárodním poli?

Některé zcela jistě - zvláště v letošním ročníku se objevila řada projektů, které zvažovaly start na Kickstarteru (což je mimochodem velmi náročné), či takových, které přirozeně cílí na globální trh.