podcast: Starat se o 3000 lidí je ambiciózní job, říká HR manažerka českého Amazonu

Není HR manager jako HR manager. Někdo má pod sebou pár desítek zaměstnanců, Zuzana Zajacová jich má v české pobočce Amazonu na starost 3000, před Vánoci a v dalších špičkách dokonce dvojnásobek. Jsou při takovém objemu zaměstnanci pořád lidé s reálnými potřebami, nebo se stávají jen položkami v docházce? “Mým úkolem je, aby byl každý jeden z kolegů na svém místě spokojený,” vysvětluje Zuzka.

Sama začínala na HR vstupní pozici a po absolvování interního vzdělávacího programu a několika letech praxe se stala HR manažerkou celého provozu. "Máme i takové lidi, kteří začínali na balící lince a teď dělají finanční analýzy nebo jsou na různých manažerských pozicích," popisuje "amazonský sen" v novém dílu podcastu Jobsession mladá manažerka. Cesty jsou možné obě - buď se vypracujete nebo uspějete ve výběrku přímo na vyšší pozice. "Každý nemusí projít procesem od úplného začátku, i když je to pro člověka zajímavá zkušenost," dodává.

Přestože by se při počtu tří (a více) tisícovek zaměstnanců mohlo zdát, že bude vztah mezi nimi a zaměstnavatelem na hodně vlažné úrovni, není to úplně pravda. Amazon naopak nabízí na českém trhu i docela neobvyklé benefity. Třeba program Career Choice. "Zjednodušeně je to vzdělávací program, kdy během maximálně čtyř let zaplatíme zaměstnanci vzdělávání v ním vybraném oboru do částky 120 tisíc korun. A dál už je to na něm - pokud bude chtít v tom oboru zkusit štěstí v jiné firmě, bude na to mít plné právo. Peníze nejsou podmínkou pro to, aby v Amazonu dál zůstával," objasňuje HR manažerka.

Z pohledu HR není česká pobočka nadnárodního online obchodu jen o balení balíků, otevřených pozic a zaměření je k mání daleko víc. Šanci mají podle Zuzky úplně všichni. U manažerských pozic je důležité, aby kandidát zapadl do firemní kultury, u vyšších pozic jsou výhodou dosud získané zkušenosti, kterými by nový člověk mohl obohatit nový tým. Amazon je ale otevřený i absolventům, které všechno důležité naučí. "V Česku máme i úzce specializované pozice, které se starají například o technologie. Hledáme tedy i technické inženýry nebo lidi z IT sektoru," upřesňuje pro všechny, které by lákala práce v jedné z největších firem světa.

Proč si jako svého prvního zaměstnavatele pro přestěhování do Česka vybrala Zuzka právě Amazon? Čeho si na firmě typu "korporát" cení nejvíc a proč svoje kolegy, aby se při cestě po schodech drželi zábradlí? Nejen na to se ptal Kuba Ouvín v novém dílu Jobsession. Najdete ho na Spotify i Soundcloudu přes odkazy v tomhle článku.