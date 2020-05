seriál: Na startu kreativního podnikání 02 – První kroky k vlastní značce

Přesvědčili jsme vás v minulém dílu, že začít podnikat jako freelancer je přesně to, do čeho se chcete právě teď pustit? Tak si dejte další pokračování! Dneska to bude o tom, jaké kroky udělat, aby vaše značka mohla začít fungovat a vy jste začali sbírat první zakázky.

"Podnikání rozhodně nespustíte bez dvou hlavních věcí, a to je portfolio a web. Nebo klidně web s portfoliem. Nezapomeňte na to, že na webu je potřeba mít i kontakt, aby vás lidi dokázali najít, pokud budou mít o vaši práci zájem. Vážně se často setkávám s tím, že tahle položka na webu prostě chybí," vysvětluje host našeho seriálu Michael Petrus. Pokud dumáte, kolik prací a které vlastně byste si měli do portfolia dát, přemýšlejte dopředu - prezentujte se tím, co chcete v budoucnu dělat. Chcete fotit svatby? Postavte si portfolio spíš kolem nich. Ani trochu vás nebaví navrhovat složité webové stránky? Pokud máte dost jiných ukázek, do portfolia si je nedávejte.

S Michalem se ve videu dostaneme i k tomu tajemnému braní nových zakázek. Existuje v pozici nováčka job, který si může dovolit nevzít? Nebo se prostě musíte smířit s tím, že jako junior budete holka pro všechno? Pusťte si celé video a pohlídejte si i nové díly, buď tady na webu, nebo na našem Facebooku.

Jak se pustit do kreativního podnikání?

Končíte kreativní školu a přemýšlíte nad tím, že byste se pustili do freelance podnikání? Nebo máte zkušenosti z jiného pracovního oboru, ale tak nějak vás to pořád táhne do něčeho kreativnějšího? Ilustrujete, fotíte, skládáte hudbu, ale zatím jste všechno dělali jen doma do šuplíku? Sledujte náš seriál a dozvíte se, jak si v oboru udělat dobré jméno a nastavit podnikání tak, aby fungovalo.