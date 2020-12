Jobsession #15: Automatizace, roboti a pokrok v práci? Bez zaměstnanců to nepůjde

Průmysl 4.0 si zakládá na automatizaci a zapojování moderních technologií do výroby. Do strojírenských hal s ním přichází nejenom digitalizace, ale taky změna struktury a náplně práce zaměstnanců. Nebo podstatně víc robotů. I proto asi nikoho nepřekvapí, že se někdy označuje jako čtvrtá průmyslová revoluce. Robokalypsa nás ale určitě nečeká, bez šikovných zaměstnanců to fungovat nebude.

V Česku zatím v takovém směřování průmyslu nejsme světovou velmocí, některé firmy se ale do modernizace pustily po hlavě. "Sledujeme ukazatel robot density, což je poměr počtu robotů k deseti tisícům zaměstnanců. Minulý rok jsme u nás měli pět tisíc robotů na deset tisíc zaměstnanců, v roce 2026 bude to číslo na dvanácti tisících robotů," vysvětluje host nového dílu podcastu Jobsession Jakub Drahorád, generální ředitel hypermoderního závodu společnosti Valeo v Rakovníku. Český průměr je podle nej dnes někde okolo dvou stovek, což ukazuje na to, že rakovnický provoz je v případě průmyslu 4.0 poměrně jasným šampionem.

Automatizace ale neznamená jen roboty ve výrobě, automatizují se i samotné procesy. V praxi to může znamenat třeba to, že programy budou hlídat kvalitu vyrobených součástek nebo třeba zásoby na skladech a v případě potřeby je automaticky doplňovat bez většího lidského přičinění. "V Rakovníku jsme v rámci Valeo pilotním závodem, implementovali jsme spoustu věcí - automatické plánování v logistice, plánování výroby, automatické objednávání součástek. Cílíme na to, abychom se stali čistě digitálním závodem," objasňuje Jakub Drahorád.

I když by se mohlo zdát, že takový závod už nepotřebuje ani zaměstnance a stačí v něm jen jednou za měsíc zkontrolovat, jestli nevypadly pojistky, pravda je přesně na opačné straně. "To, že máme roboty neznamená, že nepotřebujeme lidi, mění se ale jejich náplň práce. Zaměstnanci u nás se starají hlavně o technologie, servisují je nebo rozvíjí automatický proces výroby," vypočítává ředitel centra. Vzhledem k jeho ambici rozšířit v následujících šesti letech technologie ve výrobě na víc než dvojnásobek dnešního stavu, čeká rakovnické centrum v blízké budoucnost velké hledání nových talentů.

Jak velký dopad má tato práce na moderní automobilový průmysl, dokazuje fakt, že dva ze tří elektromobilů vyrobených v Evropě, používají díly od Valea. Firma ale není jen výrobce součástek, věnuje se i vývoji. Jak v podcastu prozrazuje Jakub Drahorád, jeho kolegové se teď věnují třeba novince pro BMW. A u ní zdaleka nekončí. Jen za rok 2019 registrovala společnost 1700 vlastních patentů.

Co ale na to všechno říká koronavirová krize? Projevuje se i v automotive? "Na jaře zažil sektor pokles, protože nikdo netušil, co bude. Teď mi přijde, že se naši zákazníci snaží dohnat to, co nestihli v první polovině roku," vysvětluje Jakub Drahorád s tím, že Valeo si i na dnešní situaci vede velmi dobře. "Celosvětový propad v tržbách v odvětví je od ledna do října letošního roku na 25 procentech, my jsme na jednadvaceti. A v Evropě jsou čísla oproti průměru ještě lepší," uzavírá.