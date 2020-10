podcast: Na Vánoce se připravujeme prakticky celý rok, říká manažer českého Amazonu

Jan Vavřík je důkazem toho, že vystudovaná škola a diplom vás nelimitují v dělaní toho, co vás doopravdy baví. Jako inženýr zahradní architektury se dnes věnuje strategickému plánování a týmu manažerů v pražské pobočce Amazonu.

"Je to od sebe daleko, ale na druhou stranu obě ty práce mají svůj řád a danou strukturu, což je u obou podobné," vysvětluje Jan Vavřík svou cestu od záhonů po nastavování dlouhodobých cílů v jednom z největších světových on-line obchodů.

Jeho pozice - senior operation manager - zní hodně tajemně a upřímně, ani my v redakci jsme si na začátku nebyli úplně jistí, co přesně je Honzovým denním chlebem. "Nepracuji přímo s lidmi na ploše, dívám se víc do budoucnosti. Věnuji se tomu, abychom byli schopni dostát dlouhodobě nastaveným cílům, ať už našim českým nebo evropským," popisuje v dalším dílu podcastu Jobsession. Jeho praxe se tak točí třeba kolem toho, aby byla firma připravená na Vánoce (a další pravidelné špičky), aby zvládla všechny zákazníky a ideálně ještě lépe než v předchozím roce.

Amazon si zakládá na tom, že klientům dokáže doručit zásilku v rámci několika dní, někde už dokonce i do 24 hodin. A to i před Vánocemi. To samo o sobě vyžaduje dost inovací a neustálé zlepšování. Jednou by dokonce balíky podle Honzy mohly roznášet i drony. U takové přepravy bychom se mohli těšit na doručení okolo 30 minut, je to ale zatím spíš hudba budoucnosti než otázka několika následujících let.

Asi není překvapením, že Amazon je dnes na trhu vnímán více jako technologická firma než jen obyčejný on-line obchod. Kromě vlastních produktů, které jsou mezi lidmi poměrně známé a kdekdo je má dokonce doma, ale inovuje i interně - investuje do technologií, které pomáhají právě s kompletováním, balením a zasíláním objednávek. "Používáme robotická ramena, algoritmy, které zlepšují efektivitu kompletování objednávek nebo jejich balení. V některých provozech máme i robotické regály, které přijedou za zaměstnancem," upřesňuje Honza.

Nespěje ale tak velká robotizace ke konci manuální práce? Budou mít lidé za pár let jistotu práce a vydělaných peněz, nebo je načase se začít bát? A jakou školu vlastně potřebujete pro to, abyste se mohli stát manažerem v Amazonu? Odpovědi na všechny otázky zjišťoval Kuba Ouvín v novém Jobsession, které najdete na Spotify nebo SoundCloudu přes odkazy v tomto článku.