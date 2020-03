Baví tě technologie? Podílej se na budoucnosti dopravy!

Pracovna

Automobilový průmysl zažívá obrovský rozmach. Čím dál častěji tak můžete slyšet skloňovat pojmy jako konektivita, elektromobilita nebo autonomní řízení. Proč se tedy nevydat pokroku naproti? A jak by se vám líbilo mít tu moc ho rovnou popostrčit kupřed?

Automobily se vyvíjí a s nimi i velká jména jako je ŠKODA AUTO. Aby to tak bylo i nadále, potřebuje česká automobilka především šikovné lidi, kteří zvládnou udržet prst na tepu rychle se vyvíjejících trendů automobilového průmyslu. Proto nabízí studentům, absolventům i nadaným odborníkům z oblasti technologií příležitost získat svůj dreamjob.

Zkoušejte, trénujte, cestujte

Výhoda velké společnosti mimo jiné benefity spočívá v tom, že pokud po pár měsících zjistíte, že vám práce na té které pozici nesedí, můžete odmigrovat na jiné oddělení a zjistit, jestli tady je to to pravé. Co se týče výhod, které automobilka přináší konkrétně studentům, jde o jedinečnou příležitost psát i konzultovat svou doktorandskou práci s odborníkem v rámci trainee programu, který u ŠKODA AUTO funguje jako unikum.

ŠKODA AUTO Mladoboleslavská Škodovka intenzivně pracuje nejen na zabezpečení aut budoucnosti, ke kterému se jim hodí schopní ajťáci, ale třeba i na vývoji nových a lepších elektromobilů, kde se zase neztratí žádná chytrá technická hlava. Pokud vás svět automotive láká a ještě jste nezjistili, kde konkrétně v něm můžete najít uplatnění, doporučujeme mrknout na skoda-kariera.cz. V Mladé Boleslavi taky tradičně nabízejí dost zajímavé stáže, kdybyste na úvod tak úplně nevěděli kudy.

ŠKODA AUTO se navíc nezdráhá posílat své stážisty a zaměstnance do zahraničí. Díky práci se tak můžete podívat do Číny, Ruska nebo třeba Indie. Financování pracovních cest do zahraničí považuje za velkou investici do své společnosti i celého oboru. Pokud milujete cestování, jde o win-win situaci na oboustranách!

Reálné projekty i práce na dálku

Jednoznačným argumentem pro stáž ve Škodovce je i fakt, že automobilka nechává své svěřence si všechno osahat. Studenty totiž pouští k reálným projektům. Sami tak mají možnost se podílet na vylepšování procesů, u kterých nepracují jen na vychytávkách na teoretické rovině, ale na skutečných projektech se skutečnými dopady.

Litujete, že nejste z Mladé Boleslavi, kde automobilka sídlí, a jejího okolí? Nevěšte hlavu. Ať už tento článek čtete v Ostravě, Praze nebo třeba Brna, vaše šance získat tu práci nebo odborný dozor nad svou absolventskou prací se tím nijak nesnižují. ŠKODA AUTO disponuje ubytovnou, ze které se může například na tři dny, kdy tu potřebujete být, stát váš domov. Všechno je totiž především o domluvě. U některých pracovních pozic můžete využít i možnosti vzít si homeoffice nebo konzultovat práci se závěrečným vedoucím na dálku.

A jak se připravit k pohovoru? Úplně vám stačí pozitivní naladění a slušné oblečení. Ve ŠKODA AUTO pak formou společného dialogu zjistíte, jestli jejich požadavky a vaše očekávání potkávají někde uprostřed.