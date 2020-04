Bezmála dvacet let se věnuje boxu, vede největší dětský oddíl tohoto odvětví v ČR a na FB stránkách své tělocvičny Boxing Poděbrady streamuje trénink pro všechny, kdo se chtějí udržet v kondici. To je Daniel Vencl. “Je doba, kdy si musíme pomáhat. Jako každý trenér jsem přišel o 100 % obživy, o 100 % výdělku, ale i tak cítím povinnost udržet veřejnost v pohybovém režimu,” vysvětluje své počínání.

Jeho online tréninky zahrnují rozcvičku, práci s tenisovým míčkem, základy techniky boxu, kondiční cvičení (známé jako Cross Training) a závěrečný strečink. Dan průběžně všechno vysvětluje a cvičící povzbuzuje, zkrátka jako při skutečném tréninku. "Cvičení je cílené hlavně na začátečníky. Pokročilí cvičenci vždy dostanou informaci, co mohou dělat, a nováčky učím techniku, dýchání, vysvětluji jim důvody i účinnost jednotlivých úderů," doplňuje.

Možná se vám zdá box drsný nebo nevhodný jako sport pro děti. Dan to ale vnímá jinak: "Doba, kdy box dělali jen děti z nižší a střední společenské třídy, už je dávno pryč. Trénuji děti lékařů, právníků, ředitelů… Box je braný jako příprava do tvrdého života, jako komplexní cvičení těla a díky boxu získávají děti zodpovědnost a zlepšují své chování."

Zacvičte si s Danem i vy ve videu, které vzniklo speciálně pro Pracovnu!

"Box je cesta smíru a pokory. Vyhrajete? Prohrajete? Vždy s respektem k soupeři, vždy mu podáte ruku, podíváte se mu do očí a přijmete výsledek. Vždy si z boje odnesete zkušenosti a poučíte se z chyb. To je fair-play, to je box," tvrdí.

Zároveň vysvětluje, proč dává lekce na Facebooku Boxing Poděbrady zdarma. "V Poděbradech jsou lidé, kteří zdarma šijí roušky, zdarma pomáhají seniorům a ukazují, že mají srdce na pravém místě. Já dělám jen to, čemu se věnuji celý život, a posílám to dál. Lidé mi platí poděkováním, lajky na Facebooku či instagramu, SMSkami a pozitivními komentáři. A proto to dělám rád."