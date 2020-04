Jaký dopad má současná situace na české hudebníky? Odpovídá Mirai a Lenny

Je tomu již měsíc, co vláda vyhlásila stav nouze a zavedla opatření proti šíření nákazy koronavirem. Tato opatření dopadají tvrdě zejména na umělce. Jak karanténa ovlivnila jejich práci a jak se k situaci staví čeští interpreti?

Zásadní změnu pociťuje zpěvák Mirai Navrátil: "Gró naší práce tvoří koncerty, a tak naše práce v podstatě přestala existovat, kromě nějakých on-line streamů s fanoušky." Jako kapela se zapojují do různých iniciativ na podporu potřebných. "Člověk si uvědomí, že hrát pro lidi není samozřejmost a že všechno se lusknutím prstu může změnit," přiznává.

Mirai Navrátil se obává, že bude nějakou chvíli trvat, než se lidi přestanou bát druhých lidí: "Doufám, že nepřijdou další vlny a že se z těchhle virových pandemií nestane pravidelná součást našeho života. To by samozřejmě byl velký problém pro všechny, co mají svou sféru propojenou se shromažďováním lidí, od koncertů po sportovní zápasy."

Zpěvák si v karanténě krátí čas zdoláváním všech beskydských tisícovek a psaním písniček: "Ono v plném koncertním zápřahu při neustálém přejíždění z hotelu na hotel člověk často nemá úplně nejlepší podmínky a při absenci vůle a nápadu nenapíšete prostě nic."

Budeme vděční za podzimní akce

Vlivem současné situace se život zpěvačky Lenny dostal do pravidelnějšího režimu. "Většinu své práce soustřeďuji na skládání písniček, prokládám to pravidelným čtením, dříve vstávám, pravidelněji se stravuji a konečně jsem se začala učit svou vysněnou italštinu," říká Lenny.

Podle Lenny si muzikanti na letních festivalech ještě nezahrají: "Z hlediska mojí profese je složité cokoliv s přesností předvídat, budeme muset být vděční alespoň za podzimní akce."

V současných chvílích se Lenny snaží využít čas, jak nejlépe může, a soustřeďuje se na to, co ji čeká v budoucnu.

"Je třeba si uvědomit, že situace nebude trvat věčně, a snažit se najít pár radostí a činností, které člověk prozatím zařadí do svého každodenního režimu, ať už jde o formu pohybu, četbu, nějaký hezký seriál, či práci." Lenny také dodává, že je skvělé, že si touto situací člověk protřídí své osobní hodnoty a bude si vážit toho, co má.

Nový přístup ke spolupráci

Zpěváka a frontmana skupiny Jelen Jindru Poláka nejvíc zasáhl zákaz hromadných akcí: "S Jelenem jsme zrovna byli v půlce jarní části našeho turné a zbývající koncerty jsme vzhledem k situaci museli přeložit na podzim. Jako všichni muzikanti napjatě čekáme, jak se bude situace vyvíjet přes léto a jak zasáhne provoz festivalů," říká zpěvák Jindra Polák a dodává, že na druhou stranu nucený pobyt doma dal spoustu času na přípravu materiálu k nové desce.

"Myslím si, že je jedna věc, kterou si možná ze současné situace odnese celý svět, a to je nový přístup ke spolupráci, obchodu a nové způsoby využití možností, které máme vzhledem ke komplexnímu propojení internetem."

"Je možné, že vzhledem k množství on-line přenosů kulturních vystoupení vzniknou nové platformy, nové pořady a nové způsoby komunikace s fanoušky. Nebojím se ale, že by to někdy mělo ohrozit budoucnost živých vystoupení, poslech digitálního přenosu doma v obýváku nikdy nenahradí energii vyprodaného sálu," svěřuje se zpěvák.

Podle Poláka si všichni projdeme náročným obdobím, je ale dobré si uvědomit, že v tom člověk není sám. "Mně pomáhá se na současný stav nekoukat jako na domácí vězení, ale jako na šanci se zastavit a zamyslet, co dál. Oprášit staré sny o tom, čím jsme chtěli být, co jsme se chtěli naučit a nikdy na to nebyl čas. Myslím, že pro spoustu lidí to může být období nového začátku."

Na současnou situaci se snaží dívat jako na možnost dohnat zameškané a naučit se nové věci: "Je spousta on-line kurzů, které se dá projít, od meditace přes výtvarné umění a grafiku až po filmařinu. Třeba se i naučit a pocvičit na hudební nástroje." Na závěr zpěvák dodává heslo, kterým se teď řídí: "Bylo nám dobře a bude nám líp."

Snažit se myslet pozitivně

Práce Terezy Maškové, zpěvačky a výherkyně SuperStar, se změnila radikálně: "V nejbližších měsících bylo s kapelou naplánováno hodně vystoupení. Tato situace nás všechny natolik zasáhla, že si nikdo nejsme jistí, kdy se vrátíme do plnohodnotného režimu, musíme tedy hledat jiná řešení." Tereza ale dodává, že hudbu a dobrou náladu je teď třeba šířit víc než předtím.

"Je to těžké období pro nás všechny. Musíme být teď silní a snažit se myslet pozitivně. Kdysi jsem se vymlouvala na to, že nemám čas na čtení knih, a teď jsem jich přečetla deset," podotýká se smíchem zpěvačka.

Ztráta motivace podle ní teď proběhla u každého: "Musíme být silní a snažit se tomu nepoddávat. Můj známý mi řekl: To, že se zastavil svět, neznamená, že se musíš zastavit i ty. To je teď moje motto."