Jak velký musí být počítač, aby se mohl označovat předponou super? A čím se liší od počítače, který používáte běžně? "Superpočítač si představte jako stovky menších počítačů, které jsou vzájemně propojené velmi rychlou komunikační sítí," vysvětluje v podcastu Jobsession koordinátor IT ze Škody Auto Jaroslav Červinka. "Díky tomu má nesrovnatelně větší výkon, ale taky zabere víc místa."

Hry na něm sice nerozjedete a bitcoiny nenatěžíte, tenhle superpočítač je ale dělaný úplně k jiným věcem. Výpočetní síla 2 petaFLOPS (neboli 2 biliardy operací za sekundu) se v automobilovém průmyslu hodí - umožňuje mu přesně počítat výsledky crash testů nebo při zkouškách nových vozů nahradit aerodynamický tunel. Superpočítač tak pomáhá tam, kde by reálné testy stály miliony korun a spoustu zničených automobilů.

