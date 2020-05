report: Jezdectví v době koronaviru. "Změna naší práce je zásadní," říká žokej

U některých profesí prostě není možné vzít si home office. Žokejové řeší finanční ztráty, protože vůbec nemohli začít v nové sezoně závodit. Navíc se jezdectví do původního režimu asi nevrátí ještě několik měsíců a kvůli tomu pořadatelé pravděpodobně přijdou o část sponzorů. Posunutá dostihová sezona může způsobit i komplikace pro chov koní.

Jiří a Zuzka ve stáji sedlají koně. Na chuchelském závodišti teď mohou ale jenom trénovat, všechny dostihové závody byly totiž kvůli koronaviru zrušené. "Normálně bych už jezdil, česká dostihová sezona začíná v dubnu," říká žokej a trenér Jiří Chaloupka. "Měl jsem určitou formu i váhu, o to jsem teď ale přišel," dodává.

S koronavirovou krizí se musí vyrovnávat i vlastníci stájí a provozovatelé závodišť. "V dubnu měly začít dostihy a parkurové závody, ale nebudou podle všeho do druhé poloviny května. My ze začátku museli přerušit provoz jezdecké akademie, v rámci které nabízíme individuální lekce. V případě tréninku dostihových koní, co jsou v areálu, se provoz nezměnil," popisuje současný režim ředitel závodiště v Chuchli Martin Pecka.

To dokazují i Jiří se Zuzkou, kteří nasedají na koně a vydávají se na dráhu. Ale trénink je pro ně jenom zlomek jejich práce. Jejich hlavní příjmy jim přináší závody, takže koronavirus jejich život ovlivnil víc, než by se dalo očekávat. "Ta změna je pro nás zásadní, nemůžeme vlastně provozovat dostihový sport," říká Jiří Chaloupka.

Dostihy jsou na sponzorech závislé

Další překážkou pro dostihy je, že i když letošní sezona začne, jezdit se bude pravděpodobně docela dlouho bez diváků. "Máme připravené varianty, jakým způsobem bychom začali. Předpokládáme, že čtyři až šest dostihových týdnů bychom mohli být v nějakém zvláštním režimu bez diváků," potvrzuje prezident českého Jockey Clubu Josef Bečvář.

"V první řadě je to problém pro pořadatele, protože sponzoři pokrývají minimálně 50 procent nákladů. Pokud tam nebudou diváci, je zájem sponzorů minimální nebo žádný," doplňuje Bečvář.

Pocítí to ale i žokejové. Jiří Chaloupka po tréninku postává vedle dráhy a vypočítává vlastní finanční ztráty a naráží na stejný problém jako Josef Bečvář. "Musím počítat s ušlým ziskem. Je to celkově problém pro dostihový sport, protože u nás jsou dostihy dost závislé na sponzorech, takže je otázka, kolik z nich od toho odstoupí," říká Jiří Chaloupka.

Majitelé dostihových koní čelí ještě jedné překážce. Pokud by dostihy neodběhli tříletí koně, mohl by se porušit celý chov. "Dostihy jsou pro takzvaný tříletý ročník výkonnostní zkouškou, která ukazuje jejich kvalitu. Pokud by ji nepodstoupili, mohla by se přerušit chovatelská kontinuita. Kdyby nastala absence vyhodnocení jednoho celého ročníku, dotklo by se to celého chovu. Zatím nevíme jak, ale mohlo by to mít dopady i na následující dostihové sezony," popisuje ředitel chuchelského závodiště Martin Pecka.

Dostihoví koně mají totiž pouze ve věku tří let šanci získat takzvanou trojkorunu neboli odběhnout tři klasické dostihy. Poté mají vrchol za sebou. A pokud by trojkorunu nezískali, přichází o celou kariéru.

Start nové sezony

Závodiště v Chuchli se snaží podmínkám přizpůsobit a díky postupnému rozvolňování opatření se může pomalu vracet do provozu. "V týdnu po Velikonocích jsme otevřeli jezdeckou akademii a od 4. května chystáme veřejné tréninky pro parkurové koně. Všechno je ale samozřejmě v omezeném režimu," doplňuje Pecka.

Každý všední den tak v Chuchli v rámci jezdecké akademie probíhají individuální tréninky. Přicházejí sem hlavně děti, kterým už jízda na koni chyběla, a v procvičování kroku, klusu a cvalu jim nezabrání ani roušky.

Start dostihové sezony se také blíží. "Hovořili jsme o tom, že chceme začít 17. května, a zpracovali jsme na to i návrh. Takže věřím, že od 17. května opravdu běhat budeme," říká Josef Bečvář.