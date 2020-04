Šest pravidel správného feedbacku aneb jak vyčítat chyby efektivně a bez nedorozumění

Zpětná vazba je nepostradatelným prvkem ve všech sférách našeho života, a přesto s ní spousta lidí bojuje. Jedni se bojí, že druhého odradí, jiní si ostrou kritikou boří vztahy. Přitom je dávání feedbacku obyčejnou dovedností a jako taková se musí trénovat.

Zpětná vazba do každé domácnosti

Zpětná vazba, neboli feedback, je proces shromažďování informací a jejich následného vyhodnocení, které sdělujeme dál. Je to pojem typický pro firemní prostředí, kde se bere jako úspěšný nástroj na rozvoj jednotlivce i týmu a zlepšení práce. Ale nevztahuje se jenom na pracovní vztahy. Hodí se totiž vždycky.

"Jako živé systémy bez zpětné vazby nemůžeme existovat. Nastavuje hranice, rozvíjí sebeuvědomění a sebedůvěru, může být prvním krokem ke změně. Taky ukazuje, že nám na druhém záleží," říká Pavla Pavlíková, PCC ze společnosti INNERGY, která se feedbacku věnuje. Metod zpětné vazby je celá řada, ale to nejzářivější místo na slunci si získala jednoduchá technika s terminologií z kuchyně. Bohužel jde zároveň o tu méně vhodnou.

Jak je to s tím "sendvičem"?

Dva plátky pozitivního chleba a mezi ně vmáčknout trochu negativního masa, zhruba tak nějak funguje sendvičová metoda. Na první pohled to vypadá šikovně - nejdřív druhého naladíme pochvalou, pak mu vyložíme kritiku, kterou máme opravdu na srdci, a nakonec ho uchlácholíme dalším pozitivem. Jenže v praxi se to otáčí proti nám.

"První úskalí je to vůbec vymyslet," vysvětluje Pavla Pavlíková. "Druhé úskalí je, co ten druhý slyší. Jsou dvě možnosti: buď čeká jen na to ‚maso‘ a myslí si, že naše pochvaly jsou neupřímné a v dlouhodobém horizontu přicházíme o důvěryhodnost, nebo slyší jen ty ‚housky‘, tedy pozitiva, a neslyší, že by měl něco změnit."

Místo snahy o to být MasterChefem, se zkuste zaměřit na následující dvě techniky.

Metoda Situace-Chování-Dopad

"Nehodnoťte člověka a jeho vlastnosti, ale popisujte konkrétní situaci či chování. A to pokud možno, co nejvíce fakticky - například: ‚Nedodal jsi mi podklady pro report v termínu, na kterém jsme se dohodli‘. Velmi totiž pomáhá, když ukážete dopad na něj, na druhé, na byznys," popisuje techniku koučka.

Důležité je mluvit sám za sebe. Neodvolávejte se na ostatní, ale předložte situaci tak, jak ji opravdu vidíte vy. Feedback je subjektivní hodnocení, a proto není fér, když ho falešně prezentujeme jako objektivní názor. "A samozřejmě nezapomínejme, že nejvíce funguje, když poukazujeme na to, co dělá druhý dobře. Zvláště, když se učí něco nového."

"Také ho sem tam upozorněte, jaký dopad má to, co dělá - ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. Zároveň mu ukažte, jak by se to dalo dělat jinak nebo ještě lépe - najděte ten způsob spolu," uzavírá Pavlíková.

Metoda OSCAR

Následující technika je podobná, ale provede vás formulováním zpětné vazby opatrně krok za krokem. Název je zkratkou složenou z těchto pěti anglických slov:

Observation (pozorování) - Vaše poznatky jsou založeny na vlastním pozorování ("Všiml/a jsem si, že…).

- Vaše poznatky jsou založeny na vlastním pozorování ("Všiml/a jsem si, že…). Specific (konkrétní) - Vztáhněte sdělení ke konkrétní situaci, vyvarujte se obecných formulací ("Včera jsi přišel/a o 30 minut později," namísto: "chodíš pozdě.").

- Vztáhněte sdělení ke konkrétní situaci, vyvarujte se obecných formulací ("Včera jsi přišel/a o 30 minut později," namísto: "chodíš pozdě."). Consequence (důsledky) - Popište důsledky chování, to, jak ovlivňují onu osobu ("A protože jsi všechno nestihl/a," namísto: "A kvůli tobě mě šéf seřval.")

- Popište důsledky chování, to, jak ovlivňují onu osobu ("A protože jsi všechno nestihl/a," namísto: "A kvůli tobě mě šéf seřval.") Alternative (alternativy) - Nabídněte možné alternativy chování, vyhněte se přikazování (takže žádné "Musíš, měl/a bys, správně bys…")

- Nabídněte možné alternativy chování, vyhněte se přikazování (takže žádné "Musíš, měl/a bys, správně bys…") Result (výsledek) - Popište, co získá změnou chování.

Šest pravidel správného feedbacku

Ať už k feedbacku přistoupíte jakkoliv, vždycky si v hlavě odškrtněte, jestli splňuje následujících pět pravidel. Díky tomu se sami ujistíte, že z toho obě strany budou mít užitek.

Nejdřív si rozmyslete, co přesně chcete sdělit, volte vhodná slova. Vynechejte slovíčko "ale". Vždy dávejte důraz na váš pohled, používejte slovíčko "já" místo "ty". Respektujte osobnost, myšlenky i názory osoby, které dáváte zpětnou vazbu. Zpětná vazba musí být srozumitelná a pomáhající. Čím méně diváků, tím lépe.

Kdy se dávání zpětné vazby vyhnout

I když je feedback prospěšný, existují situace, kdy je lepší ho odložit na vhodnější dobu. Podle koučky Pavly Pavlíkové jde o tyto chvíle: "Když jsme hodně rozrušení, necítíme se v pohodě nebo třeba máme hlad, zkrátka když hrozí, že by emoce převážily a řekli bychom něco, čeho můžeme litovat. Někdy je lepší říct, co cítíme, a že se k situaci budeme chtít později vrátit. Například: ‚Teď jsem naštvaná, nechci to řešit, ale vrátíme se k tomu.‘"

Rozumně zvážit situaci, i to patří k umění správného feedbacku. Jeho ovládnutí vám pomůže posouvat ostatní, váš byznys, ale i sebe.