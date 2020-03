rozhovor: Energii dodali už 4 tisícům lékařů. A budou pokračovat

View this post on Instagram

Lékaři a zdravotničtí pracovníci potřebují naši pomoc! Dostávají se teď pod velký tlak a je potřeba jim práci co nejvíc ulehčit - dobít baterky, aby nám mohli pomáhat dál. Zkrátka dodat #energiilekarum Rozhodl jsem se proto vzít věci do vlastních rukou a začal připravovat pro všechny zdravotníky rychlý příjem energie, který jim alespoň trochu ulehčí jejich náročné služby a poslouží jako rychlá vzpruha. Domluvil jsem se s několika výrobci zdravé stravy, jestli bychom mohli vytvořit pro zdravotníky balíčky a začal dávat dohromady tým. Všichni z toho byli nadšení a jdou do projektu s námi pouze za náklady a snaží se i darovat. Můj tým se od neděle, kdy jsem se do toho pustil, rozrostl na 17 lidí. Pustili jsme se do kontaktování nemocnic, dodavatelů a řešení logistiky. K tomuto okamžiku nás už požádalo o balíčky přes 52 pracovišť a 3926 zdravotníků. Společně to zvládneme! Všichni z nich budou dostávat balíčky, aby nabrali síly. Budeme však potřebovat vaši pomoc. V těchto objemech už to nejde utáhnout finančně a tak jsme se spojili s Donio a založili veřejnou sbírku. Prosím, jděte na náš web www.energiilekarum.cz a přispějte! Prosím, sdílejte! #help #pomoc #medic #medicina #doctor #czech #czechrepublic #igerscz #cesko #prague #brno